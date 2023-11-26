وزير فلسطيني: ضربات الاحتلال الإسرائيلي على غزة الأعنف قياسًا بالحرب العالمية الثانية

قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنّ هذه الضربات التي الحقت بمنطقة قطاع غزة هي الأعنف والأكثر دموية قياسًا بالحرب العالمية الثانية، مشيرًا الى أن وسائل القتل والتدمير اليوم أعلى مما كانت عليه منذ ذلك الوقت، نحن نتحدث عن مرحلة زمنية تتجاوز 77 عامًا، والوضع أكثر تخريبًا ودمارًا.

تدمير شبه كلى للوحدات السكنية وأحياء بالكامل مسحت عن الوجود

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت هذه المناطق كانت تهدف في الأساس الى جعل هذه المناطق غير صالحة للسكن والعيش، وبالتالي الصور والمعلومات التي وردتنا منذ الهدنة وحتى الآن تبين بوضوح أن هناك تدميرا شبه كلى للوحدات السكنية وأحياء بالكامل مسحت عن الوجود، وبنى تحتية ومستشفيات، وانعدام فرص العمل والدخل.

53 شاحنة دخلت الى مدينة غزة

وتابع: «تسلمنا بالأمس 53 شاحنة دخلت الى مدينة غزة وشمال قطاع غزة، وحددنا مراكز لتوزيع المساعدات، ولكن هذه المساعدات لا تشكل تقريبًا سد احتياجات نصف يوم هذا إذا أخذنا فى عين الاعتبار منذ أكثر من شهر هذه المناطق مقطوعة بالكامل عن إدخال أي مساعدات أو أي مواد إغاثية سواء كانت غذائية أو طبية أو وقود».