رئيس الوزراء يقرر نقل تبعية مركز طب الأسنان لـ«المراكز المتخصصة»

قـرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على نقل تبعية مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، أنَّ قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

نقل موظفو المركز بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية

ونصت المادة الثانية من القرار على نقل موظفو المركز المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنَّ يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره الموافق 26 نوفمبر سنة 2023.