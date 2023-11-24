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رئيس الوزراء البلجيكي: متفائلون بشأن تحسن الأوضاع في غزة بعد وقف إطلاق النار

كتب:

منى صلاح
04:50 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس وزراء بلجيكا

رئيس وزراء بلجيكا

قال أليكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، إنّنا متفاءلون ولدينا الكثير من الأمل والعديد من المتطوعين الذين يريدون مساعدة مستحقي المساعدة والإغاثة، ولكنه ليس كافيًا وعلينا العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وهذه هي الرسالة التي نسعى إلى إيصالها.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية على الهواء، أنَّ رسالة أخرى نود قولها: «لقد عانى الكثير من المدنيين وإيقاف هذه المعاناة هي الأولوية الآن وإيقاف العداء والقتال وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات وهذه الرسالة الأولى والأخيرة التي أتينا لإيصالها».

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