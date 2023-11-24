وزارة الصحة توضح أعراض وطرق العلاج من مرض الدرن

حدد الدكتور وجدي أمين مدير ادارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض الهامة التي إذا تم ملاحظتها لابد من الذهاب إلى الطبيب فورا، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على صحة الجسم.

أعراض مرض الدرن

وجاءت الأعراض التي حددها مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية في فيديو بثته وزارة الصحة على موقعها الرسمي كالتالي :

- السعال المستمر لثلاثة أسابيع أو أكثر.

- خروج دم مع السعال.

- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

- فقدان الوزن والشهية.

- خمول.

- حمى شديدة.

- تعرق خاصة في الليل.

- دم في البول إذا أصيبت الكليتان بالعدوى.

ما هو مرض الدرن؟

وأضاف الدكتور وجدي أمين، أن مريض الدرن يمكن الشفاء منه تماما في حالة واحدة وهي إذا تم إعطاء المريض الجرعة الكاملة وفقا لوزن المريض ووفقا للتشخيص المبكر للمرض، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر للأمراض يساهم في رفع معدلات الشفاء بنسبة كبيرة.

وتابع وجدي أن وزارة الصحة والسكان تتبع أحدث البروتوكولات العلاجية الهامة والحديثة للوقاية من المرض، مشيرا إلى أن مرض الدرن عبارة عن هو مرض السل وهو مرض معدي ويصاب به الشخص نتيجة العدوي ببكتيريا تهاجم الرئتين وقد تصيب أجزاء أخرى من الجسم كالكلى.