زيارات لطلاب المدارس الابتدائية بسوهاج للتعرف على مشروعات حياة كريمة

استقبل السيد حبارير، رئيس مركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج في مكتبه، طلاب مدرسة المنشية الابتدائية ومدرسة المؤسسة الابتدائية في زيارة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي وقيم المواطنة والمشاركة المدنية في ظل التحول الرقمي، والتعرف على مشروعات حياة كريمة بالمركز.

تعزيز وعى الأطفال بمشروعات حياة كريمة

قال السيد حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»: تأتي زيارة الطلاب إلى الوحدة المحلية في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على بناء طفل قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل وتعزيز الوعي وإكسابه المهارات إضافة إلى توعية الطفل بإسهامات الدولة في التنمية عبر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

المشاركون بزيارة الطلاب للبلينا

وأضاف «حبارير»: حضر الزيارة عبدالله أبو قرقار نائب رئيس مدينة البلينا ومسؤول حياة كريمة بالمركز وهاني عاطف أبوالحسن مدير العلاقات العامة لمجلس المدينة وصفاء فهمي أخصائية اجتماعية بمدرسة المنشية الابتدائية وشيماء حسان إبراهيم إخصائية اجتماعية بمدرسة المؤسسة ومنى محمود مصطفى الإخصائية النفسية بمدرسة المؤسسة.

دور الزيارات المجتمعية للطلاب

رحب حبارير بالطلاب، وتعرف عليهم ثم بدأ بالاستماع لهم كما تحدث عن الأهمية التي يكتسبها الطفل خلال الزيارات ودور المدرسة فى إعداد قادة للمستقبل وعن تنمية الطفل في جميع النواحي وتشجيع المدارس على مشاركة الطلاب وتحفيزهم خلال تلك الزيارات.

وتحدث حبارير مع الطلاب عن أهمية توعيتهم بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية وممارسة الحقوق وتوعية التلاميذ داخل المدارس، وأنها ترسخ معنى حب الوطن والقيم المجتمعية الصحيحة.