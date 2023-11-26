إزالة 4 مبان مخالفة على مساحة 300 متر في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج برئاسة عامر عوض رئيس المركز، بتنفيذ 4 حالات إزالة على مساحة 300 متر تقريبا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

إزالة المباني المخالفة بسوهاج

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، لـ«الوطن»، إن الإزالة تمت للمباني المخالفة بإشراف محمد ثروت نائب رئيس المدينة، ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب، ومحمود أحمد السيد علي سكرتير قرية الصوامعة غرب، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.

حملات مكثفة للتصدي للمباني المخالفة

وأكد «عوض» ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفي كل الأوقات ومهما كانت الظروف، سواء بالعطلات أو بالحملات المسائية من خلال فرق الرصد المكاني.