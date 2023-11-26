«الدفاع الروسية» تعلن التصدي لـ3 هجمات في اتجاه دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تصدي قوات الجيش الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في اتجاه دونيتسك، مشيرة إلى أن الخسائر الأوكرانية بلغت نحو 200 جندي ودبابة و6 مركبات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إسقاط 17 قذيفة من راجمة صواريخ «هيمارس» الأمريكية

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرتين أوكرانيتين من طراز «سو 27» وطائرة من طراز «ميج 29» في خيرسون ودنيبروبتروفسك على التوالي.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، 17 قذيفة من راجمة صواريخ «هيمارس» الأمريكية و53 مسيرة في دونيتسك، لوجانسك وخاركيف وخيرسون. وأضافت وزاة الدفاع الروسية، أن الجيش دمر منشآت تخزين الوقود الأوكرانية للطيران العسكري في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا

وقصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقاطعة بيلجورود، بأكثر من 30 قذيفة، وفقا لما أعلنه فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم المقاطعة الواقعة جنوب غرب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا، عبر «تليجرام».

قصف أوكراني على مدينتي دونيتسك وماكييفكا بـ 19 قذيفة

وفي وقت سابق قصفت القوات الأوكرانية، مدينتي دونيتسك وماكييفكا، بـ 19 قذيفة من عيار 155 ملم، فيما قصفت القوات،«مقاطعة خيرسون»، بـ35 قذيفة من المدفعية

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إنه تم إنشاء نظام الدفاع الجوي الموحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم في عضويتها إلى جانب روسيا، كل من: «بيلاروسيا-أرمينيا-كازاخستان-قرجيزستان-طاجيكستان» مضيفا في مقابلة تليفزيونية، إن لدى «موسكو» اتفاقيات ثنائية مع كل دولة من دول المنظمة، وسيتم توثيق النظام إذا لزم الأمر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، ناقش وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، ناقش خطوات تعزيز قدرات القوات الأوكرانية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأشار على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إجراؤه محادثة هاتفية أسبوعية مع أوستن وناقشا أولويات المساعدة الأمنية الحالية والخطوات المشتركة لتعزيز قدرات الجيش.