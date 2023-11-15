القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة بيلجورود الروسية بـ102 قذيفة

استهدفت القوات الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بيلجورود، جنوب غرب روسيا، بـ102 قذيفة، فيما تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط طائرة مسيرة، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف جلادكوف عبر «تليجرام»، حسبما نشرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

القوات الروسية تتصدى لـ5 هجمات أوكرانية

وتصدت قوات «مجموعة الجنوب» الروسية، صباح اليوم، لـ5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك، ما أسفر عن خسارة القوات نحو 300 جندي ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى مركبتين مصفحتين و3 شاحنات صغيرة، وفقا لما أعلنه مدير المركز الصحفي للقوات فاديم أستافييف.

وفي «دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، التي أعلنت «موسكو»، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في عام 2022 على إثر استفتاء، استهدفت القوات الأوكرانية، بـ17 قذيفة على أحياء بمدينة جورلوفكا وقرية جولموفسكي في المقاطعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مسؤول عسكري: تسليم «إف 16» لأوكرانيا سيكون إضافة مهمة

وفي واشنطن، قال وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، إن تسليم مقاتلات «إف 16» لأوكرانيا سيكون إضافة مهمة لإمكانات «كييف»، معربا عن اعتقاده أنه لن يغير ميزان القوى بشكل جذري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.