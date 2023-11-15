تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.. قصف خيرسون وإسقاط مسيرة فوق سمولينسك

لقىي مدني مصرعه وأصيب آخر، جراء قصف أوكراني، استهدف مقاطعة خيرسون، التي أعلنت موسكو في 2022 ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية إلى جانب 3 مناطق أخرى، هي لوجانسك وزابوريجيا ودونيتسك، وذلك إثر إجراء استفتاء شعبي.

وكانت القوات الأوكرانية، أطلقت في يوم واحد أكثر من 70 قذيفة على مقاطعة خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، أسقطت الدفاعات الروسية، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال الصحفي البريطاني لوك هاردينج، في بودكاست صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن انتخاب دونالد ترامب المحتمل رئيسا لأمريكا سيصب أيضا في مصلحة روسيا، لأن الرئيس السابق غير مهتم بمساعدة أوكرانيا، مضيفا أن الوقت في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وليس في صالح أوكرانيا.

صحفي بريطاني: الوضع في أوكرانيا قاتم

وأشار «هاردينج»، إلى أن الوضع في أوكرانيا قاتم، ولا يوجد تقريبا أشخاص لم يفقدوا شخصا عزيزا عليهم على جبهات القتال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يلقي الضوء على عمل قطارها المدرع، المزود بمختلف الأنواع من الأسلحة الخفيفة، «ينيسي» القطار المدرع الذي يسير على السكك الحديدية بمقاطعتي لوجانسك ودونيتسك.

وكشفت روسيا خلال فعاليات «معرض دبي للطيران» عن منظومة سابفير للحرب الإلكترونية، والتي يمكنها التشويش على مختلف أنواع الدرونات بما فيها مسيرات الاستطلاع الصغيرة، فيما قالت وسائل إعلام روسية، إن الجيش سيحصل على نسخ مطورّة من عربات «بي تي آر» المدرعة.

روسيا والهند تبحثان إنتاج مشترك لصواريخ «جو أرض» و«جو جو»

وفي سياق متصل، تبحث مؤسسة «روس أوبورون أكسبورت» الروسية مع المؤسسات الصناعية الهندية الإنتاج المشترك لصواريخ «جو أرض» و«جو جو» وغيرها من أسلحة الطائرات لتدخل سلاح الجو الهندي، وفقا لما أعلنه أعلن مدير عام المؤسسة ألكسندر ميخييف على هامش معرض «دبي للطيران 2023».

من جانبها، قالت مجلة «ناشيونال إنترست»، في مقال، إن «واشنطن»، دقت ناقوس الخطر بشأن قرار روسيا بتوسيع إنتاج مسيرات جديدة، بما فيها المسيّرة الهجومية العملياتية «إس 70 بي» التي تعرف باسم «الصياد»، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إستونيا تدعو «ناتو» إلى عدم الوقوع في فخ روسيا

بدورها، أعربت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس عن رغبتها في أن تصبح الأمين العام القادم لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، داعية في حوار لها مع صحفي من صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، الحلف إلى عدم الوقوع في فخ روسيا.

وفي وقت سابق، أشار مصدر مطلع في البرلمان التركي، في حديث لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أنه يمكن التصديق على البروتوكول الخاص بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بحلول نهاية العام 2023، في حال لم تظهر أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على الوضع.