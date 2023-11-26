حصاد «البيئة» في أسبوع: إطلاق أول برنامج تدريبي للعمالة غير المنتظمة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البيئة عبر حسابها على «فيس بوك» فيديو، تبرز فيه الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة، خلال الفترة من 18 إلى 25 نوفمبر الجاري، وكان منها إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات.

ومن الأنشطة التي استعرضها الفيديو ما يلي:

- وزيرة البيئة إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات على مستوي المحافظات.

- وزيرة البيئة تلتقي مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق لبحث تعزيز التعاون المشترك محليًا وإقليميًا.

-وزيرة البيئة تشارك في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى.

- وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الحوارية المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية «iosco».

- وزيرة البيئة تشارك في اجتماع رئيس مؤتمر المناخ cop28 مع الفرق الثنائية من وزارة البيئة والمناخ.

- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يُعلن اختيار مجلة فوربس للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر من 10 قادة حكوميين مؤثرين في تحقيق الاستدامة.

- البيئة تنجح في ضبط أحد تجار ومروجي الحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي.

- وزيرة البيئة تفتح اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمي لمناقشة تمويل عدد من المشروعات.