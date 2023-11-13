وزيرة البيئة تتابع تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر خاصية فيديو كونفرانس مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

حضر الاجتماع، الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور عيد الراجحي مسؤول ملف نوعية المياه والبحيرات بالوزارة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ الاجتماع تناول آخر تطورات تنفيذ ما تم من مشروعات لإعادة التوازن وإحياء البحيرة مع تطويرها، من خلال إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن «إميسال» شمال البحيرة، إضافة إلى بحث الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق.

وأضافت وزيرة البيئة أنّ الاجتماع بحث خطط الاستزراع السمكي داخل البحيرة، واستعراض آخر إجراءات ما تم بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بكوم أوشيم، وحل مشكلة الصرف الصحي على البحيرة، والتي تتم من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك إعادة الإعمار الأوروبي، لتحسين خدمات الصرف الصحي بالفيوم، بدلا من الصرف على البحيرة، والمصارف المؤدية لها.