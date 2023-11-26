القبض على سائقين بحوزتهما ذهب وكوارتز داخل سيارة بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سائقين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان) حال استقلالهما سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، وعثر بداخلها على (كيس بلاستيكي بداخله قطع ذهبية، ميزان حساس، مبلغ مالي، عملات أجنبية، مولد كهربائي، 6 أجولة من أحجار الكوارتز تحتوي على خام الذهب).

بمواجهتهما اعترفا بأن القطع الذهبية والأجولة حصيلة استخلاصهما من أعمال التنقيب العشوائي غير المشروع عن خام الذهب والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة في خام الذهب.