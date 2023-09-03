الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثتي شاب وزوجته

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من تحرياتها الأمنية، لكشف لغز العثور على جثتين لشاب وزوجته بإحدى قرى مركز مطوبس مقتولين في ظروف وملابسات غامضة، كما جرى تشكيل فريق بحثي للوقوف على مجريات الحادث.

ملابسات الواقعة

كان أهالي قرية الشعراوي، التابعة لمركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، عثروا على جثتين تبين أنهما لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، والجثة الثانية لزوجته التي تبلغ من العمر 21 عاما، مقتولين في ظروف وملابسات غامضة.

إخطار الأجهزة المعنية

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العقيد أحمد حجازي، مأمور مركز شرطة مطوبس، الذي يفيد بورود بلاغ من قبل شرطة النجدة بعثور أهالي قرية الشعراوي، التابعة لمركز مطوبس، بالعثور على جثتين وهما لشاب وزوجته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وكذلك ضباط من مباحث مركز شرطة مطوبس، ومأمور المركز السابق ذكره، إذ تبين من خلال المعاينة المبدئية، أن الجثة الأولى لشاب يدعى «أحمد. م»، والثانية لزوجته.

التحريات لكشف ملابسات الحادث

شكل اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث تشكل من قبل ضباط إدارة البحث الجنائي ومعاونيهم، لكشف لغز الجريمة.