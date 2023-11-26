حماة الوطن: لدينا 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية يمثلون مختلف التيارات

قال المهندس مايكل البدراوي، أمين مساعد العمال بحزب حماة الوطن، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تختلف بشكل كبير عن أي انتخابات رئاسية سابقة؛ فهناك 4 منافسين في الاستحقاق الدستوري المقبل يمثلون مختلف التيارات، مشيرا إلى أن الاختلاف يحدث نوعا من الإصرار على المشاركة في الانتخابات.

مشاركة الشباب في الانتخابات

وأضاف «البدراوي»، في بيان له، أن فئة الشباب ستكون الأكثر مشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس كبار السن، معلقا: «أراهن على مشاركة الشباب»، مطالبا المواطنين بضرورة المشاركة على مدار الثلاثة أيام ولا ينتظروا لآخر يوم مما يتسبب في حالة من التكدس والزحمة أمام اللجان.

التحديات تدفع المصريين للخروج للتصويت والإدلاء برأيهم

ونوه القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن التحديات التي تواجه مصر ستدفع المصريين للخروج للتصويت والإدلاء برأيهم ودعم الدولة المصرية، متوقعا أن يكون حجم المشاركة كبير في الانتخابات الرئاسية لأن المصريين يعلمون جيدا أنه واجب وطني واستحقاق دستوري مهم، ولا بد وأن يشاركوا فيه بكثافة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر.

وذكر البدراوي، أن دور الأحزاب السياسية مهم خلال الفترة الحالية، موجها التحية للجنة الوطنية للانتخابات لتوفيرها عدد كبير من مقار الانتخابات للمصريين في الخارج، مضيفا أن كل مصري في الخارج يعد سفيرا لبلده ومشاركته في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري، إذ أنه يدعم صورة مصر في الخارج وتدل أيضا على التلاحم الوطني لضمان مستقبل أفضل لمصر بإعادة انتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة.