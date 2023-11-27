وليد فواز يكشف تفاصيل المشهد الأخير لـ«عبد الغني» في «صوت وصورة»

ردود أفعال وإشادات نقدية حصدها الفنان وليد فواز عن دوره في مسلسل «صوت وصورة»، وتحديدا مشهد النهاية لشخصية «عبد الغني» ضمن أحداث المسلسل، حيث وصل به الأمر كمشرد يعيش وسط الكلاب.

كشف الفنان وليد فواز كواليس تصوير المشهد، وذلك خلال ندوة تكريمه بـ «الوطن»، قائلا: «المشهد تم تصويره في منطقة الحصري في السادس من أكتوبر، وذهب فريق الإنتاج إلى شخص من المشردين دون مأوى لشخص يعيش بالفعل داخل «العشة» التي تم التصوير بداخلها ويعيش مع الكلاب بالفعل وتبرع له أهل الخير بطعام حتى يقوم بإطعام الكلاب».

وليد فواز: «الصرفية الربانية» وراء مشهد نهاية «عبد الغني» في «صوت وصورة»

وتابع فواز: «وقبل التصوير جلست مع هذا الشخص وسمعت قصته وهي قصة مأسوية للغاية، وكان المشهد به نوع من «الصرفية الربانية»، فـ أثناء نومي قامت تلك الكلاب بالاقتراب مني كأني أعيش معهم من قبل».

وليد فواز: ردود الأفعال عن «صوت وصورة» كانت عظيمة من اليوم الأول

وعن ردود الأفعال التي تلقاها عن دوره في المسلسل، قال: «ردود الأفعال كانت عظيمة منذ اليوم الأول، فهناك 3 مصادر تكشف لي مدى النجاح، الأول بالنسبة لي هو الشارع واعتبره الأساس، عندما يستقبلني البسطاء سواء كان عامل نظافة أو حارس عقار ويعبر لي أن إعجابه بالعمل والدور الذي أقدمه، وهو ما يسعدني للغاية وهو بالنسبة لي هو النجاح الحقيقي».

وتابع: «وعلى المستوى الثاني تستقبل مكالمات من خارج مصر أو من أشخاص لم تتحدث معهم لسنوات ليعبروا عن إعجابهم بالعمل، وهو ما اعتبره أيضا ترجمة لحالة النجاح، والمستوى الثالث منصات التواصل الاجتماعي التي فتحت مساحة للتواصل مع فئة من الجمهور وتتابع آراء الناس عن قرب، وبفضل الله وصلنا بالعمل إلى حالة جيدة من النجاح».