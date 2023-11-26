وليد فواز عن مسلسل «العودة»: دراما صعيدية قوية

بعد حالة النجاح التي حققها الفنان وليد فواز في مسلسل «صوت وصورة»، يطل على الجمهور في مسلسل «العودة»، والذي يبدأ عرضه في تمام الساعة الثامنة اليوم على قناة «dmc»، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم شريف سلامة، حمزة العيلي، تارا عماد، محمد علي رزق ومحمد رضوان، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وقال فواز خلال ندوة تكريمه في «الوطن» إن مسلسل «العودة»، يعد عودة بالنسبة له للدراما الصعيدية منذ مسلسل «سيدنا السيد» في 2012 مع المخرج إسلام خيري، متابعا: «يشهد المسلسل التعاون الأول مع المخرج أحمد حسن واعتقد أن العمل سوف يحظى بإعجاب الجمهور فهو دراما صعيدية قوية».

تفاصيل مسلسل «العودة»

تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة حول «آدم» الذي يعود من القاهرة إلى الأقصر لحل لغز اختفاء شقيقه المفاجئ، وتضعه العودة في مواجهات عديدة مع «كيان» التي كانت تجمعها قصة حب مع «آدم»، و«فهيم» غريم «آدم» في حب «كيان» ومن لديعه خصومة سابقة مع «يحيى» شقيق «آدم»، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان وليد فواز.