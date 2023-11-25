وليد فواز: لم أشعر بالخوف من «عبد الغني».. وأحب تجسيد «نقيض البطل»

قال الفنان وليد فواز، إنه لم يتردد في قبول دور «عبد الغني» الذي جسده في مسلسل «صوت وصورة»، ولم يشعر بالخوف من الشخصية التي هاجمها الجمهور منذ بدء عرض الحلقات الأولى من المسلسل، وكان ذلك هو السبب الذي دفع عدد من الفنانين إلى الاعتذار عن قبول الدور الذي وافق «فواز» على تقديمه، ولكنها حققت نجاحا كبيرا وتعلق بها الجمهور.

وأوضح «فواز»، في ندوة تكريمه بـ«الوطن»، أنه يجد متعة في لعب الشخصيات البعيدة عن شخصيته الحقيقة، والتي يطلق عليها «Anti-Hero» أو «نقيض البطل»، متابعا: «أحب لعب أدوار هي الأبعد عن شخصيتي الحقيقية، وأجد متعة ولذة في لعب الأدوار المضادة لدور البطل لأن يكون بها جوانب شيقة للغاية، وهذا لا يعني أن أكون مقتنعا بأفكارها ومبادئها، ولكن أتبناها بشكل مؤقت حتى أستطيع التعبير عنها وتجسيدها على الشاشة».

وليد فواز: «عبد الغني» إفراز لكل نقائص الفكر الذكوري

وتابع «فواز» حديثه عن الشخصية التي قدمها ضمن المسلسل: «أنا لم أخف من الدور على الإطلاق، بل على العكس شعرت أني في حاجة إلى هذا الدور حتى أغير جلدي وأظهر إلى الجمهور بشكل مختلف، فأنا أحب مدرسة عادل أدهم، وتوفيق الدقن، وفريد شوقي، واستيفان روستي، التي تقوم على الشرير خفيف الدم، وبالتالي الفكرة في كيف أقدم الدور بخفة دم حتى يتعلق به المشاهد بالرغم من تصرفات الشخصية».

وأضاف: «عبد الغني بالنسبة لي هو إفراز لكل النقائص الموجودة في الفكر الذكوري، فنحن أسرى لميراث كبير من العادات والتقاليد الشرقية التي تربينا عليها كلنا، ولكن للأسف هناك جزء كبير منها غير صحيح».