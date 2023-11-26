دار الإفتاء تطلق تطبيقا إلكترونيا لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج

وجه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بإطلاق دار الإفتاء المصرية البرنامج الثاني المتميز - أون لاين مجانًا- لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، على أن يتم بث جلساته التدريبية مباشرة عبر شبكة الإنترنت، ويفتح أبوابه لكل شاب وفتاة يحلمان ببناء حياة زوجية ملؤها المودة والسكن والتفاهم.

الهدف من المبادرة

ويأتي هذ البرنامج كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا للدار، وتهدف إلى بناء علاقات زوجية ناجحة وتعزيز الوعي بأهمية الحياة الزوجية السعيدة.

وأكد مفتي الجمهورية، أن هذه الدورات تأتي ضمن رؤية دار الإفتاء الشاملة التي تركز على جميع جوانب بناء الأسرة، وتشمل الاهتمام بكل عنصر يسهم في نجاح الزواج واستقراره، وتهدف إلى تشجيع سير الحياة الزوجية بما يتماشى مع الأهداف الشرعية، وتواكب المتغيرات الاجتماعية شكلًا ومضمونًا.

وذكر، أن هذه المبادرة تؤكد التزام دار الإفتاء المصرية بمسؤوليتها الدينية والوطنية تجاه المجتمع المصري، وتعكس إرادتها في المساهمة بشكل فاعل في بناء مستقبل مزدهر لمصر.

محاور التدريب

وأكد مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، أن البرنامج يشمل أربعة محاور؛ أولها المحور الشرعي؛ ويقدِّم المعالجة الشرعية لبناء الأسرة، وقواعدها ونظمها وآثار عقدها، وأيضًا المحور الشخصي حيث يقدِّم أسس بناء علاقة بين الزوجين تسودها المودة والمحبة، وكذلك المحور الطبي ويتم من خلاله تقديم نصائح طبية لحماية أفراد الأسرة من الناحية الصحية وتدريبهم على سبل الوقاية والرعاية، فضلًا عن محور إدارة الأسرة حيث تقدم من خلاله المعالجة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للحياة الزوجية.

ويهدف البرنامج إلى توعية المقبلين على الزواج بأساسيات الحياة الزوجية؛ بما يكفل للزوجين عيشًا سعيدًا ومستقبلًا مشرقًا، كما يعمل على بناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات.

وقد أعلنت الدار أن الدورة مجانية.. من خلال الرابط التالي https://cutt.us/Tyjag.

كما اتاحت درا الإفتاء أرقام للتواصل على: (0225910661)، أو «واتس آب» على: (01282282892)، يوميًّا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.