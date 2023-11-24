دار الإفتاء تكشف متى يبدأ وقت ليلة الجمعة وأفضل الأمور المستحبة

الكثيرون يظنون أن ليلة الجمعة تبدأ بدخول منتصف الليل، وهو أمر خاطئ، فتبدأ ليلة الجمعة مع أذان المغرب وتنتهي بدخول وقت الفجر، وأوضحت دار الافتاء المصرية أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها من أفضل الأعمال المستحبة؛ ففي «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: [مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف فيه]، وقال ابن عابدين في حاشيته (2/ 164، ط. دار الفكر): [أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذرًا من الإهمال].

قراءة سورة الكهف

حديث أبي سعيد رضي الله عنه وإن قيل بوقفه عليه فهو مما ليس للرأي فيه مجال فيحمل على السماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ: فالمستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرئت في هذا الوقت في المسجد تأدى بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا.

صلاة الفجر يوم الجمعة

من السور التي يستحب قراءتها يوم الجمعة وفقا لدار الإفتاء والتي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في الصحيحين قراءة سورتي السجدة والفجر في صلاة فجر يوم الجمعة، حيث جاء في رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُديم ذلك، وهذا يدفع اعتراض مَن ينكر المداومة على ذلك، أو من يدَّعي أن من السنة ترك السنة فإن هذا كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقة المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمور به وليس بمستحبٍّ تركُه أصلًا، بل المستحبُّ تركُه إنما هو المكروه الذي نُهِيَ عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركُه لذلك مستحبًّا.