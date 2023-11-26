«الزراعة» تحذر من تأخير زراعة القمح في توشكى: يؤثر سلبا على المحصول

أكد الدكتور سعد محمد نصار، رئيس محطة بحوث توشكى، التابعة لمركز بحوث الصحراء، أهمية زراعة القمح في المنطقة التي تقع في جنوب مصر في موعد أقصاه الأول من ديسمبر، محذراً من عدم التأخير عن ذلك لأن التأخير يؤدى إلى إنخفاض المحصول بما لا يقل عن 25%.

الحصول على التقاوي من منافذ وزارة الزراعة

وتابع «نصار»، بأنه يجب الحصول على التقاوي من منافذ بيعها التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكد على أن الأصناف التي تجود زراعتها فى منطقة توشكى وجنوب الوادي هي «مصر1 - مصر3 - مصر4 - جيزة 171 - سخا 95 - سدس 14 - سدس 15 (أصناف قمح الخبز) و بني سويف 5 - بنى سويف 7 (أصناف قمح المكرونة)».

عدم التأخير فى مواعيد الزراعة

من جانبه، قال الدكتور وليد طلعت قناوي، الباحث بمعهد وقاية النباتات بمحطة بحوث توشكى التابعة لمركز بحوث الصحراء، ضرورة الزراعة بتقاوي معتمدة وذلك لضمان معاملتها بالمطهرات الفطرية التي تمنع الإصابة بالأمراض الفطرية، ومن أهمها مرض التفحم السائب والذي يتسبب فى نقص المحصول بنسبة كبيرة، وكذلك على ضرورة عدم التأخير فى مواعيد الزراعة وذلك لان هذا يتسبب فى زيادة إصابة النباتات بالحشرات مثل حشرة المن والتربس وهذا من شأنه يقلل من المحصول وجودة الحبوب.