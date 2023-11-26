«بيطري الشرقية» ينظم قافلة مجانية في قرية تلبانة بمنيا القمح

نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية، قافلة طبية مجانية بقرية تلبانة التابعة لمركز منيا القمح، بحضور مديري إدارات «رعاية الحيوان، الرعاية التناسلية» بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة منيا القمح البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، وكبار المربين بالقرية، لتقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

فحص وعلاج المواشي

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت بفحص وعلاج 189 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و212 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، و3 رؤوس ماشية جراحة، وكذا إجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ134 رأس ماشـية، و192 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 410 رؤوس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 325 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض الدواجن لعدد 1235 طائرا، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 75 حيوانا بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، والتحسين الوراثي لسلالات الماشية من الأبقار والجاموس، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، والتأكيد على أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، وكذلك التوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار، كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري، وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

من جهته أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.