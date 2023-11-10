6 نصائح قبل زراعة القمح لضمان محصول وفير

يستعد المواطنون لزراعة محصول القمح الشتوي والاستراتيجي، خلال الفترة الجارية، إذ يعتبر عنصرا حيويا، ويدخل في أغلبية الأطعمة، وفي حال رغب المزارع تحقيق إنتاج وفير عليه اتباع 6 نصائح قبل زراعة القمح.

وقال المهندس الزراعي بمديرية الزراعة بالشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب على المزارع اتباع بعض الإرشادات قبل زراعة القمح.

- ضرورة خدمة جيدة للأرض من خلال اتباع الحرث والتهوية والتسوية لضمان الحصول على محصول وفير.

- إضافة الأسمدة الفوسفاتية بمعدل 4 شكاير سوبر فوسفات للفدان الواحد.

- اختيار زراعة الأصناف عالية الإنتاج مثل أصناف «سخا 95»، و«جيزة 171»، و«مصر 3»، و«سدس 14»، مع مراعاة الأصناف التي تجود في الوجه البحري والوجه القبلي.

- على المزارع مقاومة الحشائش بالمبيدات الموصى بها، لضمان نمو القمح دون مشكلات تواجهه بفعل الحشائش.

- مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب القمح لتحقيق إنتاج وفير من المحصول مثل مكافحة حشرة المن، الصدأ الأصفر والبرتقالي والأسود

نصائح لإنتاج وفير من القمح

ويوضح المهندس الزراعي أحمد حسن أهمية زراعة القمح بالنقر على المصاطب، مشيرا إلى أنها تحقق إنتاج وفير، ويوفر استخدام المياه في الري والتقاوي أيضا إذ يحتاج الفدان الواحد لنحو 45 كيلو جراما من التقاوي مقارنة بالزراعة التقليدية، لذا يجب على الفلاح اتباع نصائح لتوفير إنتاج وفير يعود عليه بالخير.

مواقيت زراعة القمح

وفي سياق متصل أشار المهندس الزراعي أحمد حسن إلى مواقيت زراعة القمح تبدأ منذ شهر نوفمبر من كل عام حتى شهر ديسمبر، أي تستمر زراعته لمدة شهر وهو محصول شتوي استراتيجي.