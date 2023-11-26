مؤتمر جماهيري لـ«حماة وطن» بالسويس دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيرا بمحافظة السويس، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، جاء ذلك بمشاركة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والدكتور محمد أسعد أمين صندوق الحزب ومساعد رئيس الحزب.

وقال الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، إن شعب محافظة السويس يوجه من خلال المؤتمر رسالته للقيادة السياسية بالدعم والمساندة المستمرة، متابعا «مكملين مع الرئيس السيسي لتحقيق التقدم والتنمية والتعمير».

ومن جانبه، قال جلال مازن، أمين الحزب في السويس، إن المواطن المصري شعر بالأمن والأمان لأول مرة، وهو نجاح كبير للقيادة السياسية، لافتا إلى أن الأمن والأمن يولدان مناخا مناسبا للاستثمار والاستقرار، ويشجع المستثمر.

وأشار الدكتور وليد خضاري، أمين تنظيم الحزب في السويس، إن الرئيس السيسي هو الأفضل لاستكمال الإنجازات وحقق في فترة زمنية بسيطة ما لم ينجز في سنوات طويلة، وشعب السويس لمس رفع كفاءة المنشآت ودخلت المحافظة مسار المشروعات العملاقة بعد سنوات من الانقطاع.

قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان

وشهدت فعاليات المؤتمر التأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، والوقوف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واتفق المشاركون على دعمهم للمرشح السيسي، باعتباره الأقدر على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان واستكمال مسيرة الإنجازات.