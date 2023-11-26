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حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: شعب مصر نسيج واحد تحت راية وطن مهيب

كتب:

آية الله الجافي
03:54 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
عبد الفتاح السيسى

عبد الفتاح السيسى

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، لقطات من لقاءاته الودية مع عدد من المواطنين، مؤكدة أن شعب مصر هو «شعب واحد ونسيج واحد تحت راية وطن ذات تاريخ مهيب، وطن خُلِق شامخاً صلبا وسيبقى».

وأضافت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في منشورها: «عاشت مصر وعاش شعبها، تجمعنا وحدة الحياة والآمال في مستقبل زاهر بالجميع وللجميع». 

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