الكنيسة تحيي ذكرى القديس يوحنا ذهبي الفم اليوم

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين، في صلواتهم بالكنائس، ذكرى القديس يوحنا ذهبي الفم، وفقاً لكتاب سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والسنكسار هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه فى الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

قصة القديس يوحنا ذهبي الفم

ووفقاً للتقويم القبطي، يوافق اليوم الاثنين، السابع عشر من شهر هاتور لعام 1740 القبطي، ويذكر السنكسار، في مثل هذا اليوم من سنة 123 للشهداء (407 م) تنيَّح القديس يوحنا ذهبي الفم، بطريرك القسطنطينية.

وبحسب السنكسار ولد القديس يوحنا في سنة 347 م من أب شريف وأم تقية، ونشأ في بيئة مسيحية متدينة، ودرس الفلسفة والقانون في أنطاكية، ثم انصرف إلى دراسة الكتاب المقدس وممارسة النسك.

وانتخب القديس يوحنا أسقفاً لأنطاكية في سنة 398 م، ثم بطريركاً للقسطنطينية في سنة 399 م. اشتهر القديس يوحنا ببلاغته في الوعظ، وكان يعظ الشعب ويوجههم إلى الفضيلة والأخلاق الحميدة.

نفي القديس ووفاته

أغضبت عظات القديس يوحنا الملكة أفدوكسيا، فوشى بها بعض الأشرار إليها، فأصدرت أمرًا بنفيه إلى مدينة كوكوزا بأرمينيا، ولم يستمر نفيه طويلاً، إذ أعيد إلى القسطنطينية بعد زلزال هائل هدم جزءًا كبيرًا من المدينة.

غضبت الملكة أفدوكسيا مرة أخرى من القديس يوحنا بسبب عظاته النارية التي تستنكر الخلاعة والبذخ، فعقدت مجمعًا دينيًا حكم فيه بعزله ونفيه إلى مدينة كومانا بإقليم الكبادوك، تدهورت الحالة الصحية للقديس يوحنا، فمات بعد أيام قليلة، ودفن هناك.

ترك القديس يوحنا العديد من المؤلفات في العقائد وتفاسير الكتاب المقدس، وواجبات الكهنوت، وسيَر بعض النساك.