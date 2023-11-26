موعد عيد الميلاد المجيد 2024.. يومان للاحتفال به

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد مرور 42 يوما مدة صوم الميلاد المجيد هذا العام بعيد الميلاد يومي 7 يناير و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة فتحتفل الكنيسة بالعيد لمدة يومين.

ويحتفل ببرامون الميلاد، اليوم السابق لعيد الميلاد، يومي الجمعة والسبت 5 و6 يناير 2024 وتقرأ قراءات البرمون في اليومين وتصلي الكنيسة بالطقس السنوي.

لماذا يصوم الأقباط 42 يومًا؟

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد والذي بداته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، إضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

قداسات صوم الميلاد المجيد

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.