كيفية إثبات أصوات المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة.. «الهيئة الوطنية» توضح

تضمنت المادة السابعة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، تثبت فيه جميع الإجراءات التي تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها ويحرر أمين اللجنة كشفا يدون فيه اسم كل ناخب يدلي بصوته، والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره الساري.

التأكد من شخصية كل ناخب

ويتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.

مواعيد الانتخابات الرئاسية

وينطلق بعد 4 أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي حددته قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر في خارج مصر، أما بالنسبة لداخل مصر فيجري الاقتراع في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.