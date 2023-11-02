هل يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند التصويت بالخارج؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب

مع اقتراب السباق الانتخابي 2024، يتساءل الكثير من المصريين المقيمين خارج مصر، إذا كان من الضروري أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية حتى يمكنهم الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، وهل هناك وسيلة أخرى لإثبات الشخصية في مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه؟.

سريان جواز السفر

- للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي، إعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

- لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، إلا أنّه اشترط سريان جواز السفر.

لا يجوز الإدلاء بصوتك أكثر من مرة

- لا يمكن إدلاء الناخب بصوته إذا لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، لكن في حالة استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومي وما زال ساريا يحق له التصويت.

- لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تستعد لإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، ورموزهم الانتخابية، يوم 9 نوفمبر المقبل، على أن يبدأ التصويت خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وأيام 10 و11 و12 داخل مصر.