أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 27-11-2023 في مصر.. تراجع ملحوظ

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 27-11-2023 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2272.45 جنيه، تراجعًا بنحو 162 جنيهًا مقارنة مع الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى سعر 1700 جنيه للطن في سوهاج.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت حلوان 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2050 جنيه للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1930 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1940 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1970 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2059 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2080 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت السويدي 2180 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2065 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1955 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 1990 جنيها للطن.