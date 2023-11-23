هبوط جديد في أسعار الأسمنت بالأسواق المصرية اليوم الخميس

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع في أسعار الأسمنت اليوم الخميس في مصر، بنحو 108 جنيهات خلال نهاية التعاملات، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي حوالي 2264 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بما كان عليه في بداية التعاملات عند مستوى 2372 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الخميس، في المصانع والشركات، خلال نهاية التعاملات، يضاف إليها سعر النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، التي جاءت كالتالي:

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت حلوان 2010 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2060 جنيه للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1900 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السهم 1950 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1970 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2010 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس 2050 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت السويدي 2180 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2065 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1955 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2000 جنيه للطن.