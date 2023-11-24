انخفاض أسعار الأسمنت الرمادي وحديد عز في الأسواق.. «اعرف بكام»

نشرت الصفحة الرسمية لأسعار المنتجات المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء انخفاض أسعار مواد البناء في الأسواق، على خلفية إقرار مجلس النواب لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي قام بتحديد حدود دنيا وقصوى لرسوم التصالح على المتر الواحد، فضلا عن السماح بالتقسيط.

سعر حديد عز اليوم

وأوضح الموقع التابع لمجلس الوزراء انخفاض أسعار طن حديد عز بواقع 21 جنيها كانخفاض للطن الواحد، ليبلغ سعره في الأسواق، اليوم، مبلغ الـ40 ألفا و394 جنيها للطن الواحد، فيما سجل سعر طن الحديد الاستثماري مبلغ الـ38 ألفا و650 جنيها للطن.

وعن أسعار الأسمنت الرمادي فقد سجل سعر طن الأسمنت مبلغ الـ2290، بانخفاض وصل لـ108 جنيهات للطن، حيث بلغت قيمه الانخفاض نسبة الـ4.52% من السعر الموجود سابقا.

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت حلوان 2010 جنيهات للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2060 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1900 جنيه للطن.

- سعر أسمنت السهم 1950 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1970 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2010 جنيهات للطن.

- سعر أسمنت السويس 2050 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت السويدي 2180 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2065 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1955 جنيهًا للطن.