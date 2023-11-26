رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق

كتب:

شريف سليمان
04:33 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
الدفاع الجوي السوري

الدفاع الجوي السوري

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

اتصالات لمد الهدنة 

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

 

اقرأ المزيد:

سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف إسرائيلي في أجواء دمشق

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم من الاحتلال الإسرائيلي «فيديو»

عاجل.. التلفزيون السوري: الدفاع الجوي تتصدى لهجوم إسرائيلي على منطقتين

تعرف على أنظمة الدفاع الجوي السوري التي تصدت للطائرات الإسرائيلية
بقلم شريف سليمان