الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

اتصالات لمد الهدنة

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.