رئيس التحرير

محمود مسلم

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق

كتب:

سحر المكاوى
11:41 م | الإثنين 06 يونيو 2022
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا

تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في ريف دمشق الجنوبي، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

إسقاط الصواريخ الروسية 

وأوضح مصدر عسكري، أنه في تمام الساعة الحادية عشرة و18 دقيقة من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وتصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان الإسرائيلى وأسقطت معظمها وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وأضاف المصدر، أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

اقرأ المزيد:

للمرة الـ13 خلال 2022.. مقتل 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلي جنوبي دمشق

سوريا تتصدى لقصف في سماء دمشق.. ومصادر: إسرائيل استهدفت أسلحة إيرانية

روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على دمشق: أمر غير مقبول

عاجل.. مقتل 4 جنود وجرح 3 آخرين جراء القصف الإسرائيلي بمحيط دمشق
بقلم سحر المكاوى