الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في ريف دمشق الجنوبي، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

إسقاط الصواريخ الروسية

وأوضح مصدر عسكري، أنه في تمام الساعة الحادية عشرة و18 دقيقة من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وتصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان الإسرائيلى وأسقطت معظمها وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وأضاف المصدر، أن الخسائر اقتصرت على الماديات.