رئيس «جنوب الوادي» يعقد اجتماعا للتوعية بضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا موسعا، بحضور عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة، وطروب طلبة أمين عام الجامعة المساعد، ومديري العموم وأمناء الكليات ومديري الإدارات بالجامعة، للتوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتعزيز الانتماء للوطن وأهمية النزول للمشاركة، حيث أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته، كما أن المشاركة تعبر عن وعي المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها واجب وطني.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي ضرورة مشاركة كافة منسوبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب ومسئولية مجتمعية ووطنية وعلى ضرورة نقل الخبرة وتوعية الآخرين بأهمية المشاركة الايجابية والتماسك بوحدة الصف والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وعدم ترك الفرصة لأعداء الوطن لزعزعة استقرار الوطن ونشر الشائعات والفتن.

دور جامعة جنوب الوادي

وتناول الاجتماع دور الجامعة وما تستطيع تقديمه لكافة منسوبي الجامعة للمساعدة في التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير وسائل الانتقال إلى اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطني.