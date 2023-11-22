ندوة بـ«آداب الفيوم» لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الفيوم، ندوة توعوية لطلاب كلية الآداب، اليوم الأربعاء، لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت شعار «المشاركة السياسية صوتك مستقبلك»، لإيصال رسالة هامة لهم بأنّهم قوة ضاربة ومؤثرة، ويجب عليهم ممارسة حقوقهم في التعبير عن أرائهم من خلال صناديق الاقتراع، وممارسة حرياتهم بما يكفله القانون والدستور.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب، وعدد من المسؤولين والطلاب بالكلية.

تنشئة الطلاب على مبادئ سياسية سليمة

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب خلال الندوة على أهمية تنشئة طلاب الجامعة على المبادئ السياسية السليمة، خصوصًا إنّهم شباب المستقبل، وأهم وسائل تحقيق أهداف التنمية، لذلك يجب عليهم التمتع بالوعي اللازم حول أهمية المشاركة كمبدأ في حد ذاته.

الحفاظ على الحق في إبداء الرأي

وأوضح أحمد بقوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، خلال كلمته على ضرورة مشاركة الطالب الجامعي الإيجابية، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع خلال انتخابات الرئاسة القادمة، مُشددًا على ضرورة أن يتمتع الطالب بالفكر والرؤية اللازمة للحفاظ على حقه في إبداء الرأي، موضحًا أنّ المشاركة الإيجابية ستعكس مدى الوعي بمبادئ الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع خصوصًا الطلاب تجاه الوطن.

الانتخابات الرئاسية أهم استحقاق دستوري

من ناحيته شدد الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، على أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة هي أهم استحقاق دستوري خلال الفترة الجارية، مؤكدًا أنّ الشباب هم أكبر وأهم شريحة عمرية في مصر، الأمر الذي يحتم عليهم القيام بدورهم الحقيقي خصوصًا إنّهم قوة مؤثرة من أجل الحفاظ على مستقبل وحاضر ومقدرات الوطن.

وأكد على إنّ أهمية المشاركة السياسية مرتبطة بصورة وثيقة بما يشهده العالم من أحداث متلاحقة وكثيرة تستلزم من الجميع خصوصًا الشباب الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية، خصوصًا على الصعيد السياسي تحقيقًا لمبدأ «انزل وشارك وعبر عن رأيك»، موجهًا الطلاب بأهمية الوعي بإعلاء قيم الحفاظ على مصلحة الدولة العليا وحفظ كيانها وكلمتها، وإيثارها على النفس.

تحذير من الانسياق وراء الشائعات

ووجه الدكتور محمد كمال أستاذ علم الاجتماع ومقرر الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يقوموا بدورهم تجاه وطنهم، محذرًا من الانسياق وراء الدعوات الهدّامة والمغلوطة، ووضع الحفاظ على مصلحة الدولة العامة قبل كل شئ، وضرورة أداء الواجبات أولًا للحصول على الحقوق فيما بعد.

كما ألقى الضوء على العديد من المشروعات التي تم تنفيذها ضمن الجمهورية الجديدة، والجهود التي بذلتها الدولة المصرية والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية، والتي شملت مختلف الأصعدة وأفادت جميع الفئات، فضلًا عن تحقيق التنمية لمختلف القطاعات، لذلك يجب الحفاظ على تلك المقدرات، والحرص على استمرار الإنجازات.