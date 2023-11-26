بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب و«تعليم كفر الشيخ» لترشيد الاستهلاك

قال اللواء مهندس حسن عبدالغنى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إن إدارة التوعية بالشركه، قامت بتنفيذ مجموعة من أنشطة التوعية بالمدارس منذ بدء الدراسة وحتى اليوم، والتي تستهدف الطلبة وكذلك المعلمين بمدارس المحافظة، مشيرًا إلى أن الأنشطة تتضمن مجموعة من الندوات والزيارات الميدانية لمحطات التنقية وعرض أفلام «كرتون وانيماشن»، وتنفيذ مجموعة من الألعاب التفاعلية.

ندوات صباحية وورش سباكة

وأشار رئيس شركة مياه كفر الشيخ، حول تنفيذ ندوات توعوية فى طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وأيضاً تنفيذ مجموعة من ورش السباكة الخفيفه لتعليم مبادئ السباكه، بهدف الحفاظ على كل نقطه مياه، كما قامت إدارة التوعية بتكوين جماعات بالمدارس تحت مسمى جماعة سر الحياة، وهدفها الحفاظ على المياه بالتعاون مع التربية الاجتماعية.

ترشيد مياه الشرب

كما أكد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، حول الدور الفعال التي تقوم به إدارة التوعية، والذي يهدف إلى تحقيق توجيهات الدوله في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بسبب نقص الموارد المائية.

وأضاف حول قيام فريق التوعية بزياره مجموعه من المدارس ومنها مدرسة المنتزة للتعليم الأساسي، ومدرسه الزهراء الابتدائية، ومدرسة تجريبية المعلمات ، ومدرسة الحديثة تعليم أساسي، ومدرسة الشهيد السلام الثانوية، ومدرسة المنتزة الرسمية للغات، ومدرسة القنطرة الابتدائية، ومدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية، ومدرسة الشهيد خالد السواحلي الصناعية، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية، ومدرسة أحمد عرابي الابتدائية.