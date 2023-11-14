نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ بالرقم القومي.. 5 خطوات بسيطة

ظهرت، منذ قليل، نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ بالرقم القومي، وذلك بعدما أجرتها مديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، وسط ترقب شديد من المواطنين الآملين في حج بيت الله الحرام لهذا العام.

نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ بالرقم القومي التي ظهرت منذ قليل، بحسب ما تم إعلانه من مديرية أمن كفر الشيخ التي نفذت القرعة.

خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج في محافظة كفر الشيخ

تتمثل خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ بالرقم القومي في التالي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط هنـــــــــــا.

- الضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- الضغط على بحث.

ظهور نتيجة قرعة الحج محافظة كفر الشيخ بالرقم القومي

وعقب خطوات الاستعلام نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ بالرقم القومي ستظهر النتيجة لتوضح حالة الطلب فائز أو غير فائز، وإنّ كان صاحب الرقم القومي قد فاز في نتيجة قرعة الحج في محافظة كفر الشيخ سيستكمل الإجراءات المطلوبة لإنهاء أوراق السفر.

إجراء قرعة الحج في محافظة كفر الشيخ عن طريق الحاسب الآلي

وأُجريت قرعة الحج في محافظة كفر الشيخ عن طريق الحاسب الآلي تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 466 فائز وفائزة من بينهم عدد 15 رحلة حج لكبار السن، بجانب احتياطي 233 متقدم من إجمالي 1770 مواطناً ومواطنة قد تقدموا من خلال أقسام ومراكز الشرطة والمنظومة الإلكترونية للحج.