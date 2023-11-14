الشبورة تغطي الطرق السريعة في محافظة كفر الشيخ اليوم

يشهد الطريق الدولي الساحلي المار بمحافظة كفر الشيخ، انتشارًا كثيفًا للشبورة المائية حتى الساعة، كما تشهد بعض الطرق السريعة وهي: «كفر الشيخ - المحلة»، و«رافد كفر الشيخ»، «بلطيم»، ظهور ضباب تام، الأمر الذي يحجب حالة الرؤية لدى قائدي السيارات.

الشبورة تغطي الطرق السريعة اليوم في محافظة كفر الشيخ

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت، عبر صفحتها الرسمية، من انتشار الشبورة تغطي الطرق السريعة اليوم في محافظة كفر الشيخ، وعدد من المحافظات الساحلية، ما يؤثر على حركة سير السيارات المارة عبر الطرق الرئيسة والفرعية بالمحافظة، وذلك لسقوط غطاء كثيف للغاية من الشبورة المائية، خاصة الطرق القريبة من المجاري المائية بالإقليم، وهو الأمر الذي يؤثر علي حركة سير السيارات ببطىء، والتي من بينها الطريق الدولي الساحلي، خاصة من أمام مناطق قري الشهابية، وبرج البرلس، وبر بحري، وقري إبراهيم الدسوقي، الواقعة علي الطريق الساحلي في كفر الشيخ.

مناطق تنعدم بها الرؤية

كما يشهد طرق الحامول، بلطيم، وفوه، مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، حالة من انتشار الشبورة المائية حتي الساعة، وعملية بخر كثيفة، وذلك نظراً لقرب الطريق من فرع نهر النيل برشيد، في محافظة كفر الشيخ.