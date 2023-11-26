انخفاض أسعار حديد التسليح بأكثر من 600 جنيه.. اعرف الطن بكام؟

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار، التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار حديد التسليح في الأسواق المصرية اليوم الأحد، بأكثر من 500 جنيه للطن الواحد، فيما يخص الحديد الاستثماري، والذي وصل سعره قبل أيام لأكثر من 40 ألف جنيه للطن الواحد.

وأوضحت البوابة الرسمية أن سعر الحديد الاستثماري أصبح سعره حالياً في الأسواق بمبلغ 38366 جنيهاً للطن، فيما سجل سعر الطن لحديد عز مبلغ 40442 جنيهاً، بانخفاض بلغ 620 جنيهاً للطن، وبنسبة تصل إلى 1.51%.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار الحديد اليوم اليوم الأحد 26-11-2023 في مصر، كما يلي:

سعر طن الحديد اليوم

- سعر حديد عز اليوم: 40 ألفًا و442 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 38 ألفًا و366 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 33 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشرى: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 34 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 34 ألفًا و400 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 42 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 32 ألفًا و100 جنيه للطن.