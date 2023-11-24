أسعار الحديد اليوم الجمعة 24-11-2023 في المصانع والأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن سعر طن الحديد اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر، وسجل سعر الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و750 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد عز

- سجل سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 24-11-2023 نحو 41 ألفًا و323 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يضاف إليها هامش الربح لتاجر التجزئة والنقل.

أسعار طن الحديد اليوم

تنشر «الوطن» تفاصيل سعر طن الحديد في المصانع والشركات وفق المعلن على بوابة الأسعار المحلية والعاليمة اليوم وهي كالتالي:

- طن حديد المصريين 39 ألف جنيه.

- طن حديد بشاي 41 ألف جنيه.

- طن حديد العتال بلغ 39 ألف جنيه.

- سعر طن حديد سرحان 37 ألف جنيه.

- طن حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الجمعة في الأسواق المصرية سجل 36 ألفا و500 جنيه.

- سعر طن حديد الكومي والسويس للصلب وصل إلى 37 ألف جنيه.

- سعر طن حديد العشري 36 ألفًا و600 جنيه.