صحيفة عبرية: السفينة الإسرائيلية المحتجزة في خليج عدن تحمل حمض الفوسفوريك

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلا عن شركة «زودياك» المملوكة لإسرائيليين، إنه تم احتجاز سفينة في خليج عدن كانت تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك، وكشفت الشركة عن تعيين فريق لإدارة الأزمة في مقرها بلندن.

احتجاز على يد مسلحين

في الوقت نفسه، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن السفينة تم احتجازها بواسطة مسلحين قرب خليج عدن مساء اليوم الأحد؛ لتكون ثاني سفينة إسرائيلية يتم احتجازها قبالة سواحل اليمن.