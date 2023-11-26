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مسلحون مجهولون يحتجزون ناقلة نفط في خليج عدن

كتب:

شريف سليمان
04:43 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
ناقلة نفط -أرشيفية

ناقلة نفط -أرشيفية

أفادت رويترز نقلا مسؤول دفاعي أمريكي، أن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة نفط في خليج عدن، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وذكرت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري، أنّ سفينة بحرية أمريكية حذرت ناقلة النفط سنترال بارك من تجاهل تهديدات الحوثيين. 

وأكدت الشركة، أنّ مسلحين صعدوا على متن السفينة سنترال بارك قبالة شواطئ عدن‎.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

 

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