تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في التعاملات المسائية

تواصل أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد 26-11-2023 هبوطها، وذلك داخل كل محال الصاغة دون ضريبة ومصنعية، بعد أن تراجعت الأسعار منذ بداية التعاملات الصباحية وحتى الآن بقيمة 10 جنيهات، وذلك بالنسبة لـ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في التعاملات المسائية، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2765 جنيها، بينما كان سعره صباحا 2775 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3160 جنيها للجرام بعدما كان 3171 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم إلى 2370 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1843 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 1580 جنيها للشراء.

سعر جنيه الذهب اليوم في كل محال الصاغة 22 ألفًا و120 جنيها.

ووصل سعر الأونصة الآن إلى 1978 دولارا.