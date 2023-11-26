أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 26-11-2013.. عيار 21 بكم؟

تواصل أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 26-11-2023 استقرارها منذ بداية التعاملات الصباحية، وذلك داخل كل محال الصاغة بدون ضريبة ومصنعية، بعد أن تراجعت الأسعار في بداية التعاملات الصباحية بقيمة 10 جنيهات، وذلك بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2775 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3171 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم إلى 2378 جنيهًا.

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1855 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 1594 جنيها للشراء.

- سعر جنيه الذهب اليوم في كل محال الصاغة 22 ألفًا و200 جنيه.

- وصل سعر الأونصة الآن إلى 99 ألفًا و165 جنيهًا.