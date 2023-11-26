القصة الكاملة لاحتجاز سفينة إسرائيلية ثانية عند سواحل اليمن.. ماذا تحمل؟

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، على لسان مسؤول دفاعي أمريكي، أن سفينة إسرائيلية، تحمل اسم «سنترال بارك»، تم الاستيلاء عليها من قبل مسلحين مجهولين اليوم الأحد، قبالة سواحل اليمن، في ثاني واقعة استيلاء على سفينة إسرائيلية.

الشركة المالكة للسفينة مقرها لندن

السفينة «سنترال بارك» عبارة عن ناقلة نفط، مملوكة لشركة «زودياك ماريتايم» الإسرائيلية، وهي شركة لإدارة السفن مقرها لندن، وتُعتبر جزءاً من مجموعة «زودياك»، المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

يأتي احتجاز ناقلة النفط الإسرائيلية وسط اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر 48 يوماً، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، لمدة 4 أيام، بدأ سريانها أمس الأول الجمعة.

طاقم السفينة مكون من 22 بحاراً

وأشارت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية إلى أن السفينة ترفع علم ليبريا، وتحمل حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك، بحسب تصريحات الشركة المالكة للسفينة، وعلى متنها طاقم مكون من 22 بحاراً، من جنسيات مختلفة من روسيا وفيتنام وبلغاريا والهند وجورجيا والفلبين.

احتجاز سفينة سابقة

يأتي احتجاز ناقلة النفط الإسرائيلية «سنترال بارك» لتكون الثانية بعد احتجاز جماعة الحوثيين، في اليمن، ما قالت إنها سفينة إسرائيلية، قبل نحو أسبوع، على متنها 50 ألف سيارة.

وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» على الأمر، موضحة أن عددًا غير معروف من الأفراد المسلحين المجهولين شنوا هجوماً على السفينة الإسرائيلية، فيما تراقب القوات الأمريكية وقوات التحالف الوضع عن كثب، وأصدرت عدة تحذيرات لسفن الشحن في المنطقة.