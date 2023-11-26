«الأمن الثقافي والسلام المجتمعي» ندوة للأئمة والواعظات بالمنوفية

انطلقت فعاليات اللقاء السادس لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بأوقاف المنوفية، من قصر الثقافة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت عنوان «الأمن الثقافي والسلام المجتمعي»، وذلك بحضور، أحمد فوزي مدير عام مديرية الثقافة بالمنوفية، والشيخ أسامة سعفان مسئول شئون القرآن الكريم والدعوة الإلكترونية بالمديرية.

برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بأوقاف المنوفية

يأتي هذا وفق تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبتوجيهات الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، ومتابعة الدكتور خالد عبد السلام وكيل المديرية، والشيخ كمال عمار مدير الدعوة، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير.

مدير ثقافة المنوفية: الأمن الثقافي يتطلب التوعية الصحيحة بتحديات الواقع

وفي بداية اللقاء رحب أحمد فوزي مدير عام مديرية الثقافة بالمنوفية، بالحضور مؤكدًا أن الأمن الثقافي يتطلب التوعية الصحيحة بتحديات الواقع المعاصر في ظل التطور الهائل للمعلومات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فينبغي أن يقوم الدعاة بتثقيف الجمهور بمخاطر الشائعات، والأخبار المضللة التي تمس الأمن المجتمعي والقومي.

وأضاف، أن وزارة الأوقاف المصرية، تؤدي دورها الوطني والمجتمعي على أكمل وجه، حيث إن جميع اللقاءات الدعوية والتثقيفية التي تعقدها تؤكد مبادئ الوسطية والوطنية على السواء، لأن الدين الإسلامي الحنيف يتسم بوسطية مبادئه واعتدال شرائعه وأحكامه، كما أنه يجعل الحفاظ على الأوطان غاية أساسية يجب دعمها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

ومن جانبها، أكدت شيماء خضر عضو المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، أن المرأة المصرية أصبح لها دور كبير وتواجد ملموس في المجتمع المصري وتعد واعظات الأوقاف خير دليل على ذلك.

وفي نهاية اللقاء تم عقد مقرأة الأئمة بقصر الثقافة بمدينة شبين الكوم.