قناة القاهرة الإخبارية: تسليم 3 محتجزين تايلانديين وروسي لمعبر رفح

قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية إنه نظرا للحالة الصحية لبعض المحتجزين الإسرائيليين وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل تم تسليمهم بمنطقة كارني، في حين يتوجه 3 تايلانديين وشخص روسي لمنفذ رفح، حسبما أفادت القناة في نبأ عاجل.

الهدنة في قطاع غزة

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

مساعدات غزة

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.