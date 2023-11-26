حزب الإصلاح والنهضة: مصر تشهد مشروعا تنمويا شاملا في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه قبل أيام من انتهاء حملات الدعاية يواصل المرشحون للرئاسة حملاتهم الانتخابية بالداخل والخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن الدولة المصرية تشهد مشروعًا تنمويًا كبيرًا من أجل إعادة بنائها من جديد في كل الميادين، ولكن في عام 2014 كانت هناك حالة من الانقسام الشديد والإرهاب، وبالتالي كان من الطبيعي أن نستغرق بعض الوقت في بناء استقرار مصر.

أول انتخابات رئاسية تعددية

وتابع بأنّ الانتخابات الجارية هي أول انتخابات حقيقية تعددية تشهدها مصر، حيث ترشّح 3 مرشحين ينتمون إلى أحزاب كبيرة مثل المعارض اليساري فريد زهران الذي ينتمي إلى حزب مصر الديموقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة مرشح حزب الوفد، وحازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري.

فرصة للبناء في المستقبل

وأكد أن هذه الانتخابات تعددية حقيقية وفرصة للدولة المصرية وبداية انتخابات رئاسية يمكن البناء عليها في المستقبل من أجل تشكيل الساحة السياسية المصرية، مشددًا على أن المشاركة المكثفة من جانب المواطنين ستؤثر وتثري التجربة المصرية بحيث يمكن البناء تعليها على نحو حقيقي في المستقبل.