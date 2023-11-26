وزارة التنمية المحلية: لن نسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية مجددا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة من خلال غرفة العمليات تتابع مع المحافظات والجهات المختصة التصدي لأي تعديات أو مخالفات بناء في المهد والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات بناء مرة أخرى، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات لاتخاذ مايلزم بشكل فوري.

رصد التعديات ومواجهتها

وأشار إلى أن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات ترصد اي تعديات ومخالفات ويتم مواجهتها وعلى المواطنين التزام القانون واتباع الطرق الرسمية والابتعاد عن أي تجاوزات، لأن المخالف يقع تحت طائلة القانون

إجراءات قانونية

وجهت محافظة القاهرة، الأحياء بضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، ورصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها لمنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، ومتابعة الإجراءات تجاه المخالفين في ضوء التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشددت على أنه لا تهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي إضافة إلى المتابعة المستمرة لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية من خلال استعراض عدد المتغيرات وما تم معاينته والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها .