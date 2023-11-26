وزير التنمية المحلية: نتبنى مقترحين لإنشاء منصتين إلكترونيتين للترويج للسياحة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، اليوم في ورشة العمل الثانية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تنظمها وزارة التعاون الدولي.

وخلال الورشة، أعلن وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبنت مقترحين لإنشاء منصتين إلكترونيتين لترويج السياحة في مصر.

وقال إن المنصة الأولى ستكون مخصصة لترويج السياحة الريفية، بهدف تعريف العالم بفرص السياحة في القرى المصرية، مضيفا أن المنصة الثانية ستكون مخصصة للتنمية المتكاملة، بهدف تنسيق الجهود التنموية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأكد أن هذه المنصات ستساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك السياحة.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت مؤخراً عددًا من المبادرات لتعزيز السياحة في مصر، من بينها مبادرة شتاءك مصري التي تهدف إلى جذب السياح إلى مصر خلال موسم الشتاء.